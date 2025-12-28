¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢ÇòÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂº·É¤¹¤ëÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ò¸«ËÜ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¡Û
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬²»¹ç¤ï¤»¤È¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£²ó¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤é¤Ó¤ä¤«¡ª²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÇòÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢½Ð±é¼ÔÀª¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¯¤»¤ºÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂº·É¤¹¤ëÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î½é½Ð¾ì¤¬¡Ø½ý¤À¤é¤±¤Î¥í¡¼¥é¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ø¥®¥ã¥é¥ó¥É¥¥¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½¨¼ù¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬²»¹ç¤ï¤»¤È¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£²ó¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤é¤Ó¤ä¤«¡ª²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÇòÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢½Ð±é¼ÔÀª¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¯¤»¤ºÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£