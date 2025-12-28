¡Ú Àî¸ý½ÕÆà ¡Û¡¡ÁÄÊì¤Î»àµî¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤³¤³¤í¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¡¡°¦¸¤¡¦¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸º¢¤ËÅ·¹ñ¤Ø
ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÁÄÊì¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ë¤È¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¤ÈÁêËÀ¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤í¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¸½¾ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ°ìµÙ¤ß¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¡×¡¦¡Ö¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿ÈÂÎ¤â¿´¤âµÙ¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤¬2¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤Ï¤º¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£··î¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶õ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿»ä¤ÎÅ·»È¡¡»ä¤Î20Âå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ìºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ìÌþ¤·¤ò¤¯¤ì¡¡°¦¤ò¤¯¤ì¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤¯¤ì¤¿¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¡£¡×¤È¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
