1·î4Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂçÈÇ¡¡NHKÁí¹ç¡¡Ìë8:00¡Á¤Û¤«¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏµÁ¤Ë¸ü¤¯¡¢ÃÎÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÄÇ¯Éð¾¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊª¸ì¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
Àõ°æÄ¹À¯
¡¼¡¼µÁ¤Ë¸ü¤¯¡¢ÃÎÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÄÇ¯Éð¾¡£
¿¥ÅÄ²È¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤òºÊ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤ÈÃã¡¹¡¦½é¡¦¹¾¤Î»°»ÐËå¤ò¤â¤¦¤±¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¾·³¡¦ÂÍøµÁ¾¼¤òÊô¤¸¤Æ¾åÍì¡Ê¤¸¤ç¤¦¤é¤¯¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿®Ä¹¤¬±ÛÁ°¤ÎÄ«ÁÒµÁ·Ê¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤È¡¢Ä«ÁÒÊý¤ËÌ£Êý¤·¤ÆµÁ·»¤Î¿®Ä¹¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂçÈÇ
¡ÎÁí¹ç¡Ï ÆüÍË Ìë 8»þ00Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÍâ½µÅÚÍË ¸å1»þ05Ê¬¡Á2»þ04Ê¬
¡ÎNHK BS¡Ï ÆüÍË ¸å 6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡ÎBSP4K¡Ï ÆüÍË ¸å 0»þ15Ê¬¡Á1»þ14Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÆüÍË ¸å6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡Úºî¡ÛÈ¬ÄÅ¹°¹¬
¡Ú²»³Ú¡ÛÌÚÂ¼½¨ÉË
¡Ú¸ì¤ê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¡Ú½Ð±é¡ÛÃçÌîÂÀ²ì ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ Â¾
¡Ú»þÂå¹Í¾Ú¡Û¹õÅÄ´ð¼ù¡¢¼Æ ÍµÇ·
¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡Û¾¾ÀîÇî·É¡¢ËÙÆâÍµ²ð
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û¹â¶¶Í¥¹á»Ò¡¢½®¶¶Å¯ÃË¡¢µÈ²¬ÏÂÉ§¡ÊÅ¸³«¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹ñÍ§ °«¡Ê¹Êó¡Ë
¡Ú±é½Ð¡ÛÅÏî´ÎÉÍº¡¢ÅÏÊÕÅ¯Ìé¡¢ÅÄÃæ Àµ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
X¡§nhk_toyotomi
Instagram¡§nhk_toyotomi