¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛKing¡õPrince¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡×¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¤³¤ÎÆü»Ï¤Þ¤ê¡¢King¡õPrince¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ëº£Ç¯NHK¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÇ¯Ëö¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ø¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡£¡ØKing¡õPrince¤«¤é¥ê¥Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£Ç¯Ëö¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¸«¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¦1²ó½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¡¢¡È¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÊÀ¥¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤ÈKing¡õPrince¤ÎÎÏ¤Ç¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢üâ¶¶¤â¡Ö¹ÈÇò¤âºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÈÖ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£