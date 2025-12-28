¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ä¤ó¡×¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÌîµåÁª¼êÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò´é½Ð¤·¡È¤ªÂ·¤¤¥¯¥Þ¤µ¤ó¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç½ËÊ¡¡ª
AKB48¤ª¤è¤ÓSKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇYouTuber¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤µ¤ó¤Ï12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¾ìÈþÆà¡¢É×¡¦ÀÐÀîÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤´²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤µ¤ó¥³¡¼¥Ç¤Ê¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ä¤ó¡×¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ªÂ·¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¾ìÈþÆà¡¢É×¡¦ÀÐÀîÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª
¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ªÂ·¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×Âç¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¥×¥ì¡¼¥È¤È¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥×¥ì¡¼¥È¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º½êÂ°¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÁª¼ê¤Î34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ É×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£34ºÐ¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¤ë¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¤ë¤ó¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ô¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é º£Ç¯¤Ï¥Ä¥ê¡¼Çã¤ª¤¦¡ª ¤Ã¤ÆÍê¤ó¤À¤é¥Ù¥Ó¤ë¤ó¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¥Ä¥ê¡¼Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Í¡×¤È¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢°áÁõ¤òÃå¤¿Â©»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¾ì¤µ¤ó°ì²È¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)