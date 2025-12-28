福井県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「南条郡南越前町」、では1位は？【2025年調査】
福井県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜福井県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、福井県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「良い伴侶に恵まれて衣食住が充実している」「平凡だが仕事と趣味を両立できている」「自然豊かな所に住んでいること」「地域の人と良く交流出来る」といった声が寄せられ、生活の安定と地域内のつながりが幸福感につながっている様子がうかがえます
居住者からは「家族みんなが健康である。皆でわいわい楽しく暮らしている」「ある程度貯金が出来て、生活苦でも無い」「子宝に恵まれ、家族みんなが健康に暮らせていること」といった声が寄せられ、家族の健康や生活の安定が幸福感につながっている様子がうかがえます
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
本記事では、福井県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
2位：南条郡南越前町／評点68.7／偏差値62.6福井県南条郡南越前町は、豊かな緑と日本海の恵みに囲まれ、「山・海・里」の三つの魅力がそろうまちです。また北陸自動車道や鉄道のアクセスも良好で、子育て支援や若年世代支援などの施策にも力を入れています。
居住者からは「良い伴侶に恵まれて衣食住が充実している」「平凡だが仕事と趣味を両立できている」「自然豊かな所に住んでいること」「地域の人と良く交流出来る」といった声が寄せられ、生活の安定と地域内のつながりが幸福感につながっている様子がうかがえます
1位：大飯郡おおい町／評点68.8／偏差値62.9福井県大飯郡おおい町が、昨年2位から順位を上げて1位に輝きました。おおい町は豊かな山林とリアス式海岸に囲まれ、関西・中京圏からのアクセスも良好です。「子育て応援日本一の町」を掲げ、出産から教育まで切れ目のない支援制度を整えています。
居住者からは「家族みんなが健康である。皆でわいわい楽しく暮らしている」「ある程度貯金が出来て、生活苦でも無い」「子宝に恵まれ、家族みんなが健康に暮らせていること」といった声が寄せられ、家族の健康や生活の安定が幸福感につながっている様子がうかがえます
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)