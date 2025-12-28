¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¡ß¡Öniko and ...¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤ÎÁ´ËÆ¸ø³«¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÁ´32·¿¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢¡Öand ST¡×¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¹¤Æ¤¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¡Öniko and ...¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥á¥ó¥º¡¢À¸³è»¨²ß¡¢°û¿©¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤éÁ´32·¿¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÇ¯»Ï±Ä¶È¤«¤é¡¢Å¹Æâ¾¦ÉÊ1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥È¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯·¿¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¡Öniko and ... COFFEE¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¡£¡Ö»ç¤¤¤â¤Î¶³¦Àþ¥é¥Æ¡×¤ä¡ÖUpside Down ¥Ô¥¶¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¹¤Æ¤¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÇ¯»Ï±Ä¶È¤«¤é¡¢Å¹Æâ¾¦ÉÊ1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥È¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯·¿¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¡Öniko and ... COFFEE¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¡£¡Ö»ç¤¤¤â¤Î¶³¦Àþ¥é¥Æ¡×¤ä¡ÖUpside Down ¥Ô¥¶¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£