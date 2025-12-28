¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÈÉ½¾ð¤Ç¡Ä¡×26ºÐ¥Ö¥é¥ó¥Á¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ(26)¤¬ÂçÃÀ¤ËÈ©¤òÏª½Ð¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Çº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃËÀ»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¡ÖËÜ»ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ§Èó¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡Á¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÈÉ½¾ð¤Ç¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª´é¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊìÀ¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºãÌÚ¤Ï2019Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¯¥í¥¬¥é¥¹2¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£