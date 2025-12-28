¡Ö¿ÍÀ¸½éÃÏ¾åÇÈ¡×15ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëà¾×·â¥Ñ¥¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¡ÖÀ¨¤¤Á°È±¤Ë¡×¡Ö´éÌÌ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¡Ä¡×
¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥Ã¥¥ê¡×
¡¡HKT48¤ÎÎ¶Æ¬åº²»(15)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¤Ù¤È¤Ù¤È¤Îà½é¥Ñ¥¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ2025¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿Î¶Æ¬¡£¡ÖºòÆü¤Ï¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥Ã¥¥ê¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡È¾Ê¬¤Î³ÎÎ©¤Ç¾Þ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀª¤¤¤è¤¯³«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤Ë¤¤ò¶ô¤é¤¤¡¢´éÌÌ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¡£Á°È±¤¬Êø¤ì¤ÆÌÜ¤â³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾×·â¤Î´éÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àË¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤Á°È±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àË¤¼õ¤±¤¿¸å¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¡Á¡×¡Ö´éÌÌ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤¤¤¤½÷¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´°àú¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£