¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛºäËÜÅßÈþ¡¡37ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Ï¡ÖM!LK¡×¤È¥³¥é¥Ü¡Ö¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢37ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM!LK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºäËÜ¡£37²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖM!LK¡×¤¬ÍÙ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¡¢¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤ò¹ÈÇò¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï10²óÌÜ¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ8Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤Î²Î¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£31Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤¬¹ÈÇò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä±é½Ð¤Ç¼ã¤¤Êý¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖM!LK¤Î³§¤µ¤ó¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¤ò½ü¤¯M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç¿¶¤ê¤ò´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯Êý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó²½¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡M!LK¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎË»¤·¤¤´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥í¥¦¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£