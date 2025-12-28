Á°ÃÎ»ö¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç¼¿¦¤ÎÊ¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¡¢¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ä£²»á¤«¤é¿äÁ¦´ê¤Î¼«Ì±¸©Ï¢¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡Ê£¶£³¡Ë¤ÎÇ¤´üÅÓÃæ¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦ÃÎ»öÁª¡ÊÍèÇ¯£±·î£¸Æü¹ð¼¨¡¢£²£µÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï£²£·Æü¡¢Ê¡°æ»ÔÆâ¤Ç¼¹¹ÔÉô²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Á°±ÛÁ°»ÔÄ¹¤Î»³ÅÄ¸°ì»á¡Ê£¶£·¡Ë¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í¡Ê¤¿¤«¤È¡Ë»á¡Ê£³£µ¡Ë¤ÎÁÐÊý¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¿äÁ¦´ê¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢·ëÏÀ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¤Î¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¡¢¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±ÅÞ¸©µÄ²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿»³ÅÄ»á¤¬£±£¸Æü¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢£²£¶Æü¤Ë»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¡£ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÊ¡°æ»ÔµÄ²ñ¤ÎÊÝ¼é·Ï²ñÇÉ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢£²£µÆü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼¹¹ÔÉô²ñ¤Ï¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¡£½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À¾ËÜÀµ½Ó´´»öÄ¹¤Ï¡¢¿äÁ¦´ê¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëÏÀ¤Ë»ê¤é¤º¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»³ºêÀµ¾¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¤É¤Á¤é¤«¤Ë¿äÁ¦¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ë¸©Ï¢¤¬Ê¬Îö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸å¡¹¤ÎÁªµó¤òÀï¤¨¤ºº®Íð¤ò¾·¤¯¡×¤È¤·¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë¤Ï¾å¿½¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¶µê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂìÇÈ¹¨Ê¸¡¦»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¸©¤Î²ÝÂê¤ËÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»³ÅÄ»á¤¬Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅ¬Ç¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸©µÄ¤ÎÀ¾ËÜ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¸øÊ¿¤ÊÎ©¾ì¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢¸©µÄ¤È¤·¤Æ¤Ï»³ÅÄ»á¤ò¿äÁ¦¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ëÏÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸«Ã«´îÂå»°¡¦Ê¡°æ»ÔµÄ¤Ï¡ÖÀÐÅÄ»á¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ã¤¤²ê¤òÅ¦¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£»³ºê²ñÄ¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»³ÅÄ»á¤«ÀÐÅÄ»á¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¡¢£²£´Æü¤Ë¤Ï¸©Ï¢´´Éô¤¬ÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ð¼¨¤Þ¤Ç£²½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¤âÊý¿Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¼«¼çÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖµµÎö¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¸©Ì±¤Ë¤â¤¢¤¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£