SHOW-WA＆MATSURI、2グループ同時受賞の心境 最優秀新人賞受賞へ意気込み「秋元先生に最初に報告させていただきたい」【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/28】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「新人賞」を受賞したSHOW-WA＆MATSURIのインタビューが公開された。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
ー 今年の総括をいただけますでしょうか？
寺田真二郎：本当に、このレコード大賞新人賞を目指して、この1年頑張ってきましたので、この賞をいただけてとても嬉しく思っております。
ー 普段別々のグループで活動もされていると思うのですが、今回一緒に受賞となって、いかがでしょうか。
寺田真二郎：僕たちは、元々同じオーディションで出会った12人で、最初からワンチームだと思っているので、一緒に受賞することができて、とても嬉しく思っています。
ー ライバルとして意識されている方はいらっしゃいますでしょうか。
塩田将己：他の3組、全員ライバルです！
柳田優樹：他の皆さんは僕らよりも実力も人気も上だと思っていますので、ライバルであり、やっぱり目標なのかなと思います。
ー 当日にどんなパフォーマンスをしたいですか？
向山毅：12人でしかできない「僕らの口笛」をファンの皆さんと、全国の皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。
ー 1年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はありますか？
小野寺翼：僕は麻辣湯が大好きなので、食べたいです。麻辣湯は自分でトッピングをするのですが、普段はやっぱり頼みすぎちゃうからこれぐらいにしとこうかな、と思うところを、ご褒美に食べたいものを全部入れたいと思います。きくらげが大好きで、コリコリした歯ごたえのあるものが好きなので、きくらげをたくさん入れたいなと思います。僕たちはグループの中で麻辣湯部を作っていて、渡辺と松岡と鈴木と僕の4人でよく一緒に食べに行きます。
塩田将己：自分へのご褒美はラーメン二郎を全マシで食べたいです。野菜多め、油とニンニクマシマシで、1日に1、2キロ太る覚悟で食べます。基本的には普段やっぱり我慢しているんです。この我慢を爆発させる時それはやっぱり新人賞歌い終わった後かなと。2025年最後のご飯はラーメン二郎です。
ー 放送当日◯◯やります！宣言
松岡卓弥：いろんな方に見ていただけるので、ビジュをとにかく整えます。この人かっこいいぞって思ってもらえるようにヘアメイクを頑張ります（笑）！
渡辺真：せっかく12人でパフォーマンスをさせていただくので、「僕らの口笛」を歌わせていただくのですが、今回のレコード大賞のテーマが「共鳴」ということで。皆さんと一緒に歌える曲でもあると思うので自分たちだけでなく、視聴者の皆さんと一緒にこの歌を通して共鳴していきたいなと思っています。
ー 最優秀新人賞を取ったら誰に送りたいですか？
山本佳志：秋元先生に最初に報告させていただきたいと思っております。そこから家族に（笑）。僕たちをプロデュースしてくださっていますし、オリジナル曲を全て手がけていただいているので、先生にまず報告させていただきたいなと思います。
ー 今回披露する楽曲に込めた思いと、当日の意気込みをお願いします。
井筒雄太：僕たち12人は、「夢をあきらめるな！オーディション」を経て集まった10人となっております。僕たちの“夢を諦めない”、何事も全力で頑張る姿を当日も皆様にお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ注目していただけたらと思います。
