BE:FIRST¡¢³Ú¶Ê¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Ë 1ÈÖ¿´¤¬¥È¥¥á¤¤¤¿½Ö´ÖÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û12·î30Æü¤è¤ë5»þ30Ê¬¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿BE:FIRST¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡Ö¥ì¥³Âç¡×½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ²Î¾§¶Ê°ìÍ÷
ÀèÆü¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏºTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
LEO¡§°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡£º£²ó²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÌ´Ãæ¡×¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÇËÜÅö¤Ë2025Ç¯»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RYUHEI¡§ÍèÇ¯¤â¡¢ËÜÅö¤Ë°ú¤Â³¤ËÍ¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¤µ¤é¤ËÀº¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¡¢¶Á¤¹ç¤¦»þ¡×¡£º£Ç¯°ìÈÖ¿´¤¬¥È¥¥á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
RYUHEI¡§º£Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Á´°÷¡§¾ÆÆù¡ª
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SOTA¡§º£¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥ì¥³Âç¤Ë¤âÍÙ¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Î¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¤¦1²óµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
