½ãÎõ¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÈÀï¤¤¤Î1Ç¯¡É3¿ÍÂÎÀ©¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö²ó¸Ü °Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤ÏM!LK¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤È¥ß¥ë¥¯¤Ï¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤È¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û12·î30Æü¤è¤ë5»þ30Ê¬¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊTBS¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½ãÎõ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡Ö¥ì¥³Âç¡×½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ²Î¾§¶Ê°ìÍ÷
ÀèÆü¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏºTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¼ º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼ò°æ¡§º£Ç¯¤ÏÀï¤¤¤Î1Ç¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£1·î¤ËÌÀ¼£ºÂ¡¢2·î¤Ë¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡¢11·î¤Ë¸æ±àºÂ¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£3·î31Æü¤Ë´ä±Ê¤¬Â´¶È¤·¤Æ¡¢4·î1Æü¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤Ê¤ê3¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¤Í¡£ÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¶¥µ»¾ì¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ½é¤Î3¿Í¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¸å¾å¡§ºÇ½é¤Î¸ø±é¤¬4·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤«¤¬¤Í¡¢Îý½¬¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤¤ì¤º¤Ë¡¢ÌÂ»Ò¤È¤¤¤¦¤«×Ñ×Ë¤È¤¤¤¦¤«²Î¤¦¤È¤³¤í¤òËº¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎºÇ½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ëº£Ç¯¤â´°Áö¤Ç¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼ °Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡©
¼ò°æ¡§¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡£M!LK¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤È¥ß¥ë¥¯¤Ï¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤È¡Ä¡£
¸å¾å¡§¾¡¼ê¤Ë²æ¡¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¼ò°æ¡§M!LK¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÀÎ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¡Ê¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¹ÈÇò¤â¤¹¤´¤¤¡£
¸å¾å¡§¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¼ ³§¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÇòÀî¡§Â¿Ê¬²ÃÎð½¤À¤È»×¤¦¡£
¸å¾å¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼ ËÜÈÖ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼ò°æ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¸µµ¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êý¤È¤«¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È¤«¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£½ãÎõ¤Î¾ì¹ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤ä¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤¤¤Ä¤é¡ªÇ¯¤ÎÀ¥¤À¤Ê¤¡¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÈè¤ì¤ò¤¤¤ä¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¡¢¶Á¤¹ç¤¦»þ¡×¡£º£Ç¯°ìÈÖ¿´¤¬¥È¥¥á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
ÇòÀî¡§·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¡©
¸å¾å¡§·ëº§¼°¤Ïº£Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòÀî¡§¤½¤Î¤È¤°ìÈÖµ±¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¸å¾å¡§ÈóÆü¾ï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾¿Æ¤¬¤°¤Ã¤È¤¤Æ¤¤¤ë´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢Â¿Ê¬30²¿Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤á¤¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ò°æ¡§²¶¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ËÇ¼Æ¦¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤ä¤±¤É¤Ê¡£Ì£Á¹½Á¤È¤«¡£¹ë²Ú¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖ¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¡£
ÇòÀî¡§»ä¤Ï¥¦¥Ê¥®¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤Ï¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤È¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ò°æ¡§¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¥¦¥Ê¥®¾ðÊó¤ò·¡¤ê¹þ¤à¤Ê¤è¡£
¸å¾å¡§ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÆù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ªÆù¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤â¤¦¿©¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ÊüÁ÷ÅöÆü¢þ¢þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªÀë¸À
¼ò°æ¡§¤ä¤Ã¤ÑÁ´ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡£
ÇòÀî¡§¥À¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢²Î»ìËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¼ò°æ¡§É¨¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡£
¸å¾å¡§¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ò°æ¡§¤É¤³¤¬¤ä¡£
¡¼ Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¡©
¼ò°æ¡§Âç¾Þ¼è¤Ã¤¿¤é¡ª¡©¤¤¤ä¼çºÅ¼Ô¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
Âç¾Þ¤Ê¤ó¤ÆÌÇÁê¤â¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈºîÉÊ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¡ÖÂç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿ÂÎ¤Î¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤³¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤È¤¤ÏÁ´¤¯¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢½ãÎõ¤Î¤È¤¤Ï¾Ð¤Ã¤È¤ë¤ó¤¹¤è¡ª
ÀäÂÐ¤Ë¤È¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¼ ÍèÇ¯¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸å¾å¡§º£Ç¯1¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â´¶È¤·¤Æ4¿Í¤¬3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÇ¯Ëö¤ò3¿Í¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ò°æ¡§¸½¾õ°Ý»ý¤«¤Ê¡£
¡¼ ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ò°æ¡§3¿ÍÂÎÀ©¤Ç°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÃË¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¢¡¢¿ÆÉã¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò¤Ö¤Ã¤³¤ß¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ó¤È¤³¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
