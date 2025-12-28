¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï1ÆüÌÜ¡ÛKing ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢²ñ¸«Ãæ¤ËÆÍÁ³±ÊÀ¥Î÷¤ØÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§ ±ÊÀ¥¤Ï¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¸ò¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛKing ¡õ Prince¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
±ÊÀ¥Î÷¤Ï¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëKing ¡õ Prince¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Öº£²ó²æ¡¹3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¡Ö²æ¡¹¤¬°ìÈ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¹ÈÇò¥ê¥Ï ¥¥ó¥×¥ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´î¤Ó¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤È¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤Ë1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¤Î²è¤¬¶¯¤¯¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£¥ê¥Ï¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â²æ¡¹¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ä¤¤¾Ð´é¤¬°î¤ì¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡ËÄó¶¡¤ÎKing ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¡Ø´õË¾¤ÎµÖ¡Ù¤ò¸ò¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó½¸¹ç¡ª¡×¤È±ÊÀ¥¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÇØ¤ò¸þ¤±²¿¤«¤ò³ÎÇ§¡£±ÊÀ¥¤¬¡Ö³ÎÇ§¤¬¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤¢¤Î¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¡Öº£²ó¤Î¹ÈÇò¤â¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥é¥¤¥Ö¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦º£À¤¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç´ò¤·¤µ¤ò¤³¤Ü¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡¢±ÊÀ¥Î÷¤ËµÞî±³ÎÇ§
±ÊÀ¥Î÷¤Ï¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëKing ¡õ Prince¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Öº£²ó²æ¡¹3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¡Ö²æ¡¹¤¬°ìÈ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¹ÈÇò¥ê¥Ï ¥¥ó¥×¥ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´î¤Ó¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó½¸¹ç¡ª¡×¤È±ÊÀ¥¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÇØ¤ò¸þ¤±²¿¤«¤ò³ÎÇ§¡£±ÊÀ¥¤¬¡Ö³ÎÇ§¤¬¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤¢¤Î¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¡Öº£²ó¤Î¹ÈÇò¤â¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥é¥¤¥Ö¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦º£À¤¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç´ò¤·¤µ¤ò¤³¤Ü¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û