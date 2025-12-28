須田亜香里、“パクチー風”ミニスカ衣装で美脚見せ「斬新な衣装」「着こなしてるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】元SKE48の須田亜香里が12月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元アイドル「スタイル抜群」野菜風ミニスカ衣装で美脚スラリ
須田は、自身が出演するNHK Eテレ「ヴィランの言い分」（毎週土曜あさ10時30分〜）のオフショットを投稿。緑色の衣装は「私自身も苦手なパクチー役でした」とつづり、緑のミニスカートに白いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ衣装で、顔の横でピースサインをする笑顔を披露している。また「先輩のしーちゃんはパセリ役です」と記し、元AKB48の大家志津香との2ショットも公開した。
この投稿に「パクチー衣装可愛い」「スタイル抜群」「着こなしてるのすごい」「緑色似合ってる」「斬新な衣装」「被り物バッチリ」「2人がいいコンビ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
