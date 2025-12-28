「今日好き」村谷はるな、純白コートから美脚スラリ 韓国旅行オフショットに反響「スタイル良すぎ」「眼福」
【モデルプレス＝2025/12/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが12月26日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良すぎ」輝く美脚披露
韓国旅行について写真を複数枚投稿。動く歩道に乗っているショットでは、オーバーサイズの白いアウターに黒の厚底ブーツを合わせ、アウターからスラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを公開している。
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「眼福」「服装好み」「ビジュ最高」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良すぎ」輝く美脚披露
◆村谷はるな、韓国旅行のオフショット披露
韓国旅行について写真を複数枚投稿。動く歩道に乗っているショットでは、オーバーサイズの白いアウターに黒の厚底ブーツを合わせ、アウターからスラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを公開している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「眼福」「服装好み」「ビジュ最高」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】