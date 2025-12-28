¿·Ç¯¤ò¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤Ç¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤òÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤ÎÆ¼Áü¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢À¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢À¶ÁÝ¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉ²þ½¤¹©»ö¤äÅÉÁõ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Îº´Æ£ËÉ¿å¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¤òÁ°¤Ë¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹â°µÀö¾ôµ¡¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤¿ºùÅç¤Î²Ð»³³¥¤Ê¤É¤ò¿å¤ÇÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº´Æ£ËÉ¿å¡¦¾¾»³ÆÁµ×¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤òÄÌ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
1»þ´Ö¤Û¤É¤Çºî¶È¤Ï½ªÎ»¤·¡¢19¿Í¤ÎÆ¼Áü¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤ÇÍèÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤é¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦