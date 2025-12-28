Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¶õ¤ÎÊØ¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢ÅþÃåÊØ¤¬28Æü¡¢¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î22Æü»þÅÀ¤ÇÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤È¶å½£ÊýÌÌ¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ï8³ä¤Û¤É¤ÎÍ½ÌóÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é½Ð·Þ¤¨¤ë²ÈÂ²¤é¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÅìµþ¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤7Ç¯¤Ö¤ê¡×¡Ö´Å¤¨¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×

¡ÊÊ¼¸Ë¤«¤éÂ©»Ò²ÈÂ²¤¬µ¢¾Ê¡Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÚ¹ü¤ò¼Ñ¤Þ¤·¤¿¡×

¶õ¤ÎÊØ¤ÎU¥¿ー¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1·î3Æü¤È4Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

