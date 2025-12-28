¡ÚÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡Ûº£½µ¤Î°ìºý
¡Ø¤³¤Î°ìºý¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¿·¾ï¼±2026¡ÙÂçÏÂÁí¸¦ÊÔÃø¡¡Æü·ÐBP¡¡Äê²Á1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ê£»¨²½¤¹¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î´ª½ê¤ò°ìºý¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¡£Ã¯¤â¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·ÐºÑ¤Î³Ë¿´¤ò¥º¥Ð¥ê²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ØàÜº×¡¡·Ð±Ä¤ÏÈ¬Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤¡Ùºù°æÇî»ÖÃø¡¡À¾ÆüËÜ½ÐÈÇ¼Ò¡¡Äê²Á1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Ç¼òÂ¢¤ò¹½¤¨¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÆüËÜ¼ò¡ØàÜº×¡Ù¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥éー¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø»Ä¶È¥¼¥í¤Î¤¹¤´¤¤»ÅÁÈ¤ß¡¡À¸»ºÀ¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¼Ô¡¢¶ÈÀÓ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê!¡ÙµÆÃÓÀµÂ§Ãø¡¡¤¢¤µ½ÐÈÇ¡¡Äê²Á1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ç¤â¹©É×¼¡Âè¤Ç»Ä¶È¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£À¸»ºÀ¤òÇúÈ¯Åª¤Ë¾å¤²¡¢»Ä¶È¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
ÊÛ¸î»Î¡¦µ×ÊÝÍø±ÑÌÀ¤Î¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î°ìºý¡Û¡Ø¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥í¥¤¥äー¤Ø¤ÎÆ»Äø¡Ù