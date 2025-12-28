Æü¥Æ¥ì¡¦¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¡¢·ëº§¼°¤òÊó¹ð¡¡É×¤È¤Î¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¡¡É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê
¡¡¹ú³êÃ«¤Ï¡Ö2025, a year of love and new beginnings¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹ú³êÃ«¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡¢1998Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£À»¿´½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¡£2020Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ønews every.¡Ù¤ä¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î25Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¡¡É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê
¡¡¹ú³êÃ«¤Ï¡Ö2025, a year of love and new beginnings¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡¢1998Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£À»¿´½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¡£2020Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ønews every.¡Ù¤ä¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î25Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£