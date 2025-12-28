¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛKing ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖËî¡×¢ª¡Ö¸÷¡×¤Ë¿Ê²½¡¡¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡Ö²¦¡×¤Ë
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¡£²þ¤á¤Æ2¿Í¤¬º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡ªÂÐ¾ÈÅª¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿King ¡õ Prince
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡ÖËî¡×¤È¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏËî¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£²ó¤Ï¡Ä¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¡£¡Ø¸÷¡Ù¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢¿·´´Àþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤Ï¡Öµ¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö2025Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤é¤ì¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿2025Ç¯¡£¥×¥é¥¹¸Ä¿Í¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ØËî¡Ù¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Æº£¤¬1ÈÖÌý¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤Ï¡Ö¸÷¤êÊª¤À¤Í¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¡Ø¾È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²¦¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶Ì»Ò¤ÎÅÀ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Öº£Ç¯1Ç¯¼«Ê¬Åª¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡£¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËþÂ¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ç¯¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬King & Prince¡¢²¦¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
