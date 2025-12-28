リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2025年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、国内ドラマの場合は、放送・配信で発表された作品から、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第12回の選者は、ライターの麦倉正樹。（編集部）

参考：麦倉正樹の「2024年 年間ベストドラマTOP10」 「量」よりも「質」を願いたい地上波ドラマ

1.『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）2.『ホットスポット』（日本テレビ系）3.『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）4.『イクサガミ』（Netflix）5.『ばけばけ』（NHK総合）6.『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）7.『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）8.『ひらやすみ』（NHK総合）9.『シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～』（NHK総合）10.『あおぞらビール』（NHK総合）

2025年は、最初から最後まで、ずっと『べらぼう』だった。その時代の文化的な背景から、個々の作品、さらには政治をめぐる動きまで、本作をきっかけとして、本当にたくさんのことを学んだけれど、何よりも「人間ドラマ」として、最初から最後まで、抜群に面白かった。そこが素晴らしかった。役者、演出、美術、音楽など、称賛すべきポイントは多々あれど、現在につながるテーマを数多く内包しつつも、それを振りかざすことなく、あくまでも「物語」の面白さの中に、それを巧みに編み込んでみせた脚本家・森下佳子の手腕を称えたい。一年間、本当に楽しかった！

『ブラッシュアップライフ』（2023年／日本テレビ系）も面白かったバカリズム脚本の『ホットスポット』と、昨年の大河ドラマ『光る君へ』で、改めて「手練れの技」に感服した脚本家・大石静の書き下ろし作となった『しあわせの結婚』も、毎週楽しみに観ていた。『大豆田とわ子と三人のもと夫』（2021年／カンテレ・フジテレビ系）をはじめ、ドラマの世界でも存在感を示している角田晃広（東京03）を中心に据え（？）、湖畔のビジネスホテルというローカルな場所で展開する「日常系SF」とも言えるような、オフビートな世界を描いてみせた前者と、女優・松たか子の魅力を存分に引き出しながら、それを「過去の殺人事件」というミステリの中に落とし込んでみせた後者。そのテイストは大きく異なれど、いずれも共通しているのは、それが脚本家のオリジナル作であるということ（『べらぼう』もだ）。当たり前のことだけど、どこに連れていかれるのかわからない「先行き不明の物語」は、毎週放送される地上波ドラマの視聴理由として、さらにはその視聴体験として、とても大事なことだと改めて思った。無論、いわゆる「クリフハンガー」も含めて、続きが観たくなるような「面白さ」が、その大前提ではあるのだけれど。

とはいえ、「待望の実写化！」みたいな作品も、やはりあるわけで。今村翔吾の同名小説を原作とする『イクサガミ』は、まさにそういう作品だったし、実写ならではのスペクタクルなアクションが、キャストの豪華さも含めて、かなり面白かった。もちろん、原作を読み込んだ者として、エピソードの取捨選択や改変部分など、気になるところがなかったわけではないけれど、その最終話で「蔦重」――というか「蔦重」とはまったく異なる最狂の剣士「天明刀弥」として、いきなり横浜流星が登場したので、すべては無問題。続編の制作も決定したようだし、いよいよ「蔦重」対「歌麿」――ではなく、刀弥と染谷将太演じる「カムイコチャ」の対決が観られるのか！と、早くも期待が高まります。

『ばけばけ』については、完結してないどころか、ようやく折り返しを回ったところなので、入れるかどうか迷ったけれど、奇しくも『イクサガミ』と同時代――江戸から明治へと変わる混乱の時代を描いていること、朝ドラらしからぬ（？）端麗なルックに作り手側の気概を感じ、これは間違いないだろうと、今後の期待も含めて、敢えて今年のリストに入れてみた。髙石あかりの魅力は、これからさらに、お茶の間で爆発することでしょう。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』と 『対岸の家事』は、いずれもTBSの火曜ドラマ枠の作品だ。それぞれ、漫画と小説が原作のようだが、「価値観のアップデート」をテーマにしつつも、それを片意地の張らないコメディタッチで描くという意味で、いろいろと共通点も多かった。とにかく、前者の竹内涼真（『10DANCE』！）と夏帆、後者の多部未華子が、キラキラと輝いていた。

「輝いていた」と言えば、阿佐ヶ谷の平屋を譲り受けた主人公が、上京した従妹と共同生活を営む「日常系」ドラマ『ひらやすみ』の、岡山天音と森七菜の醸し出す雰囲気も、すごく良かった。終盤の展開が、思いのほかハードで少し驚いてしまったけど、これはきっと続編があるでしょう。期待しています。

石井裕也監督の『シミュレーション』も、池松壮亮や仲野太賀をはじめ（『豊臣兄弟！』）、豪華キャスト陣の好演が光っていた。10位の『あおぞらビール』は、テレ東の深夜みたいな話だったけれど、主演の窪塚愛流の底抜けの明るさが、妙に印象に残ったので最後にランクイン。

ちなみに、韓国ドラマでは『おつかれさま』（Netflix）と『ウンジュンとサンヨン』（Netflix）を熱心に観ていた。少し長いけれど、どちらもオススメです。あと、この夏急に始まった『北の国から』（フジテレビ系）の再放送。過去の名作ドラマは、配信などでアーカイブするだけではなく、地上波でもっと再放送してもいいのではないだろうか。自分はリアルタイムで大いに影響を受けた世代だけど、何気なく観始めたら、結局全部観てしまった。そこにあったのは「懐かしさ」ではなく、純粋な「面白さ」。たとえ旧作であろうと、地上波ならではの「偶然の出会い」みたいなものって、今の時代、すごく貴重なのではないだろうか。

昨年の原稿の最後に「深夜も含めて地上波で放送されるドラマの数が、あまりにも多過ぎるのではないか」と書いたけれど、そこに「地上波ドラマに、映画や海外ドラマのようなスケール感を求めている視聴者は、果たしているのだろうか？」という疑問、「制作段階で、原作者はもちろん、実在の人物がモデルになっている場合は、その関係者たちのコンセンサスは、きちんと取っておいてほしい」という切なる願いを加えて、本稿を終えることにしたい。（文＝麦倉正樹）