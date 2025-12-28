FC東京DF岡庭愁人が湘南に完全移籍「おかにーと呼んでください」…今季は期限付き移籍した山口でプレー
湘南ベルマーレは28日、FC東京DF岡庭愁人の完全移籍加入を発表した。岡庭は今季、期限付き移籍したレノファ山口FCでプレー。J2リーグ38試合に出場していた。
クラブを通じ、岡庭は「皆さん、初めまして。岡庭愁人です。おかにーと呼んでください。覚悟を持ってこの決断をしました。チームとして勝ち切る集団に、個人としては勝たせられる選手に。結果で示していきたいと思います。湘南ベルマーレのために、自分のサッカー人生を捧げて闘いたいと思います。頂を掴み取りましょう!よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF岡庭愁人
(おかにわ・しゅうと)
■生年月日
1999年9月16日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
170cm/66kg
■経歴
FC東京U-18-明治大-FC東京-大宮-FC東京-千葉-山口
■FC東京から発表されたコメント
「FC東京に関わるすべてのみなさん、お久しぶりです。青赤に染まり切った大好きなクラブ、FC東京が自分のすべてでした。アカデミーでの期間を含め約9年間お世話になりました。みなさんの前でプレーできなかったことが何より悔しいです。この決断を受け入れてくれたFC東京には感謝しかありません。自分と向き合い続けてくれた小原ゼネラルマネージャーをはじめとする強化部の方々ありがとうございました。必ず大きくなって帰ってきます。『強く、愛される選手』私の大好きな言葉であり永遠の目標です。また笑顔で会いましょう!」
■山口から発表されたコメント
「1年間という短い時間でしたが沢山の声援、支援をありがとうございました。レノファ山口FCで私は大きく成長しました。皆さんの声援が私の足を最後まで動かしてくれました。そして志垣監督はじめスタッフの方々、本当にありがとうございました。正直、こんなにも山口を大好きになるとは思っていませんでした。レノファに来て良かったです!新しいサッカー仲間、友人に出会えたことに感謝!また必ずお会いしましょう!ありがとうございました!」
