¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï28Æü¡¢¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¶¥óº´Ì¾¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï26Ç¯2·î1Æü¤«¤éÆ±Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤â¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤â°ú¤Â³¤¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
