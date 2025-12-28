¿å¸ÍMFã·Æ£½ÓÊå¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Ø
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2005Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ï²£ÉÍFM¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°27»î¹ç8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ1½é¾º³Ê&J2Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âJ2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈJ2ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2005Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ï²£ÉÍFM¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°27»î¹ç8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ1½é¾º³Ê&J2Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âJ2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈJ2ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£