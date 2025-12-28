徳島新監督にゲルト・エンゲルス氏が就任「大変嬉しく思うと同時に身の引き締まる思い」
徳島ヴォルティスは28日、ゲルト・エンゲルス氏のトップチーム監督就任を発表した。
今季、チームはJ2リーグ18勝11分け9敗の勝ち点65で4位となり、J1昇格プレーオフに進出。24失点はリーグ最少を誇った。昇格PO準決勝では5位の磐田と1-1で引き分けて決勝へと駒を進めたものの、千葉に0-1で敗れてJ1昇格を逃し、増田功作監督の今季限りでの退任が発表されていた。
エンゲルス氏は横浜Fや千葉、京都、浦和などの監督を務め、98年度は横浜F、02年度は京都を率いて天皇杯の頂点へと導いた。11年から13年にはモザンビーク代表を率い、その後は神戸ヘッドコーチや京都コーチ、INAC神戸監督などを務め、昨年から徳島のヘッドコーチに就任していた。
エンゲルス氏はクラブを通じ、「来シーズンの監督を任せていただけることを光栄に思います。2025シーズンはJ1昇格という目標を達成することはできませんでしたが、このチーム、スタッフ、ファン・サポーターの皆さまをはじめ徳島ヴォルティスに関わる皆さまとともに戦うことができて、とても充実した日々を過ごすことができました。チームにとっても、選手1人ひとりにとっても凄く成長することができたと感じています。徳島の皆さまはサッカーに対しても熱く、地域に対する愛があり、雰囲気も非常に良い街だと感じています。この地で監督として来シーズンも戦えることを大変嬉しく思うと同時に身の引き締まる思いです。選手、スタッフで協力して、クラブ全体で一丸となって、このチームをもっともっと強くしたいと思います。来シーズンもともに戦いましょう。応援よろしくお願いいたします。」とコメントしている。
