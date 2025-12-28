SUPER BEAVER¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤è¤ê¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü
¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²Î»ì¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Á¥«¥é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.03 ON SALE
ALBUM¡ØAcoustic Album 1¡Ù
2025.12.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×
