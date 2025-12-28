SUPER BEAVER¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û

SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¡×¤è¤ê¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¢£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü

¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥êー¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¡×¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë²Î»ì¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Á¥«¥é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó

2025.12.03 ON SALE
ALBUM¡ØAcoustic Album 1¡Ù

2025.12.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¡×

¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/

¢£¡Ú²èÁü¡ÛSUPER BEAVER¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿