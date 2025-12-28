¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー(3)½ãÎõ/BE:FIRST/CUTIE STREET/SHOW-WA¡õMATSURI
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü17»þ30Ê¬¤è¤ê4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏºTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£
Àèº¢¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê¤¬È¯É½¡£
12·î26Æü¤è¤ê4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«Ãæ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢½ãÎõ¡¢BE:FIRST¡¢CUTIE STREET¡¢SHOW-WA¡õMATSURI¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½ãÎõ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡þÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¢£BE:FIRST ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡þÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ÖÌ´Ãæ¡×BE:FIRST
¢£CUTIE STREET ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡þ¿·¿Í¾Þ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×CUTIE STREET
¢£SHOW-WA¡õMATSURI ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡þ¿·¿Í¾Þ¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×SHOW-WA & MATSURI
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù
12/30¡Ê²Ð¡Ë17:30～22:00
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/recordaward/