【紅白リハ】King ＆ Prince、私服ファッションに自信 高橋海人「ここに賭けているといっても…」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が囲み取材に参加した。3年ぶり6回目の出場で、2人体制では初。
【写真】素敵！対照的な私服で登場したKing ＆ Prince
King ＆ Princeはミッキーマウスの新たなテーマソングとして大きな話題になった「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを展開する。
紅白のリハ恒例の“私服チェック”を楽しみにしていた高橋だが「（リハの出番が）一発目だったので、それが叶わず…きょう、あした、明後日はネットニュースの確認。私服をチェックしてお気に入りの私服をチェックしたい。今のところ自分です」と堂々と語るも、永瀬から「俺らしかおらんからね。今んとこ」とツッコまれた。
きょうは、アンバサダーを務めるブランド・エトロで自身のデザインしたスカーフを身に着けた高橋は「僕の場合は入念に1週間前、いや2週間前からチェックしてきたので。ここに賭けているといっても…それは過言ですね。ここにも賭けている」とニヤリ。永瀬は取材用の衣装として「何パターンのなかから、1番着たいもの」を選んだそうで「（私服チェックも）紅白の醍醐味かな」と高橋に共感していた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
