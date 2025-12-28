¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙCUTIE STREET¡¢¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¡É¤Î°ìÇ¯¤ò¡Ö¶î¤±È´¤±¤¿¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿CUTIE STREET¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡¡¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ï12·î30Æü¸á¸å5»þÈ¾¡Á10»þ¤Þ¤Ç4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆTBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÄÁÒ²ÄÆà¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
µ®½Å¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤êCUTIE STREET¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç12ÅÔ»Ô15¸ø±é¡¢»ä¤¿¤Á»Ë¾å°ìÈÖÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç2days¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Ç¤·¤¿¡£Ëè²óËè²ó¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡Ö¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡©
¿¿ÆéÆäºé¡§Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎFRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤ÈCANDY TUNE¤µ¤ó¤âÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹ÀèÇÚÊý¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»äÃ£¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
FRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ë½Ö´Ö¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅöÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡©
¸Åß·Î¤¼Ó¡§¤³¤Î1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ËCUTIE¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¡¢¶Á¤¹ç¤¦»þ¡×¡£º£Ç¯°ìÈÖ¿´¤¬¥È¥¥á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
ºùÄíÍÚ²Ö¡§»äÃ£¤Ïº£Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÌµ»ö´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Ìî°¦²Ö¡§»äÃ£8¿Í¤Ç¤è¤¯¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÆù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡½¡½¤´ÈÓ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤°¤â¤°Æ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤´ÈÓ¤Ï¡©
º´Ìî°¦²Ö¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÇÏ»É¤·¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¸ü¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÆù¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷ÅöÆü¢þ¢þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªÀë¸À
ÇßÅÄ¤ß¤æ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¿Í¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿·¿Í¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ë¤ª¤¯¤ê¤¿¤¤¡©
ÁýÅÄºÌÇµ¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í1¿Í¤È¤â¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¤¹ç¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯Ã£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡§»äÃ£¤ÏÍèÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£»äÃ£¤é¤·¤¤Á´ÎÏ¤ÇCUTIE¤Ê»Ñ¤òÆüËÜÃæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡§¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂÌÌÜÂÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤·¤Æ¤Í¤Ã¤È¤¤¤¦¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»äÃ£8¿Í¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇCUTIE¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡¡¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ï12·î30Æü¸á¸å5»þÈ¾¡Á10»þ¤Þ¤Ç4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆTBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÄÁÒ²ÄÆà¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
µ®½Å¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤êCUTIE STREET¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç12ÅÔ»Ô15¸ø±é¡¢»ä¤¿¤Á»Ë¾å°ìÈÖÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç2days¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Ç¤·¤¿¡£Ëè²óËè²ó¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡Ö¤¤å¡¼¤Æ¤¹¤È¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¿¿ÆéÆäºé¡§Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎFRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤ÈCANDY TUNE¤µ¤ó¤âÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹ÀèÇÚÊý¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»äÃ£¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
FRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ë½Ö´Ö¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅöÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡©
¸Åß·Î¤¼Ó¡§¤³¤Î1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ËCUTIE¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¡¢¶Á¤¹ç¤¦»þ¡×¡£º£Ç¯°ìÈÖ¿´¤¬¥È¥¥á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
ºùÄíÍÚ²Ö¡§»äÃ£¤Ïº£Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÌµ»ö´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Ìî°¦²Ö¡§»äÃ£8¿Í¤Ç¤è¤¯¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÆù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡½¡½¤´ÈÓ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤°¤â¤°Æ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤´ÈÓ¤Ï¡©
º´Ìî°¦²Ö¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÇÏ»É¤·¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¸ü¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÆù¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷ÅöÆü¢þ¢þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªÀë¸À
ÇßÅÄ¤ß¤æ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¿Í¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿·¿Í¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ë¤ª¤¯¤ê¤¿¤¤¡©
ÁýÅÄºÌÇµ¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í1¿Í¤È¤â¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¤¹ç¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯Ã£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡§»äÃ£¤ÏÍèÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£»äÃ£¤é¤·¤¤Á´ÎÏ¤ÇCUTIE¤Ê»Ñ¤òÆüËÜÃæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡§¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂÌÌÜÂÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤·¤Æ¤Í¤Ã¤È¤¤¤¦¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»äÃ£8¿Í¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇCUTIE¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£