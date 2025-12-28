°æ¾å¾°Ìï¡õÃæÃ«½á¿Í¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤âÌÀ°Å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë£µ·îÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡©°æ¾å²þ¤á¤Æ°ÕÍß¡Ö¤«¤Íð¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¿É¾¡¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ö¤É¤¦ÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤«Ç³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤òÈ½Äê£³¡Ý£°¡Ê£±£²£°¡Ý£±£°£¸¡¢£±£±£¹¡Ý£±£°£¹¡¢£±£±£·¡Ý£±£±£±¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤Ï¥»¥ß¤Ç¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£¹°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÆ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£²²óÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎËö¤ËÈ½Äê£³¡Ý£°¡Ê£±£±£µ¡Ý£±£±£³¡¢£±£±£µ¡Ý£±£±£³¡¢£±£±£¸¡Ý£±£±£°¡Ë¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¾¥Àï¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÌÀ°Å¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥¸½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸Ç¤á¤¿¥Ô¥«¥½¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½ª»Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò´Þ¤àÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¡£¡Öº£Ìë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ý°ì¤Ä¤Ê¤¤´é¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢°æ¾åÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÃæÃ«¤ÏÂç¶ìÀï¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢Àä¤¨¤º¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÃæÈ×¤«¤é¤Ï±¦ÌÜ¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¤¿¡£²¿¤È¤«È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²¼Ô¤¬£±£±£µ¡Ý£±£±£³¤ò¤Ä¤±¤ë¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÌÜ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¡£ºÎÅÀ¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤Ï¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¤é¡ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾åÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î½é¿Ø¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü£±£²¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Õ¤ÊÁª¼ê¤È¡Ê¤³¤Î¡Ë³¬µé¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ê¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡Ë¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢Ç³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾×·â¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î³¬µé¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ç¡Ê³¬µé¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°æ¾åÁª¼ê¤È¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°æ¾å¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Î¡ËÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¡ÊÃæÃ«¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤È¡£²ñÄ¹¤Ë¤â¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÃæÃ«Àï¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤«¤é¡ÊÂÐÀï¤ò¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¡ËÏÃ¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ï¡¼¤Ã¤Æ¡ÊÏÃÂê¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£¤Þ¤¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£µ·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¤½¤ì°Ê¹ß¡Ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£