¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙSHOW-WA ¡õ MATSURI¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ò¤È¤Ë¤«¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡×¡¡ËÜÈÖÅöÆü¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿SHOW-WA ¡õ MATSURI¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡¡¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ï12·î30Æü¸á¸å5»þÈ¾¡Á10»þ¤Þ¤Ç4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆTBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ï¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ûÅÄ ¿¿ÆóÏº¡§ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊÊÌ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ûÅÄ ¿¿ÆóÏº¡§ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¡¹Æ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿12¿Í¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±öÅÄ ¾¸Ê¡§Â¾¤Î3ÁÈ¡¢Á´°÷¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡ª
ÌøÅÄ Í¥¼ù¡§Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤é¤è¤ê¤â¼ÂÎÏ¤â¿Íµ¤¤â¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅöÆü¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸þ»³ µ£¡§12¿Í¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½£±Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Ìî»û Íã¡§ËÍ¤ÏËãíåÅò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËãíåÅò¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ß¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¯¤é¤²¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¯¤é¤²¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇËãíåÅòÉô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤È¾¾²¬¤ÈÎëÌÚ¤ÈËÍ¤Î4¿Í¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
±öÅÄ ¾¸Ê¡§¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤òÁ´¥Þ¥·¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîºÚÂ¿¤á¡¢Ìý¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¡¢1Æü¤Ë1¡¢2¥¥íÂÀ¤ë³Ð¸ç¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²æËý¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»þ¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¿Í¾Þ²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤«¤Ê¤È¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¤´ÈÓ¤Ï¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷ÅöÆü¢þ¢þ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªÀë¸À
¾¾²¬ ÂîÌï¡§¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¤ò¤È¤Ë¤«¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¾Ð
ÅÏÊÕ ¿¿¡§¤»¤Ã¤«¤¯12¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ ²Â»Ö¡§½©¸µÀèÀ¸¤ËºÇ½é¤ËÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¡£¾Ð
ËÍ¤¿¤Á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÁ´¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Þ¤ºÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²óÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¡¢ÅöÆü¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
°æÅû ÍºÂÀ¡§ËÍ¤¿¤Á12¿Í¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¡ÉÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡É¡¢²¿»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë»Ñ¤òÅöÆü¤â³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
