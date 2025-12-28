橋下徹氏が２７日にＭＢＳで放送された「せやねん！」に出演し、高市早苗首相の高支持率について持論を述べた。

橋下氏は「スタートダッシュがすごかった」とし、「僕が一番嫌いな永田町の人たちのルールなき飲み食い。永田町ではひどい飲み食いなんです。でも高市さんはそれをやらずに勉強、勉強をやって。本当に働いているというのは国民みんな分かっていると思います。考え方が違うところはあっても働いている、頑張っているところは評価しようというところの、この支持率だと思います」と分析した。

また、橋下氏は「国会議員になってからも勉強一筋というか。国会議員とのくだらない飲み会をやるくらいだったら勉強をすると信念で積み上げてきた。何をしゃべっても自分の考え方、自分の政策を言います。それが台湾有事発言」と高市氏がまれに見る勉強熱心な政治家であることを踏まえた上で同発言について触れた。

橋下氏は「自分の思い、考えが強すぎるもんだから、総理としてはこのラインを超えるとダメだよというラインを自分で踏み越えてしまう。戦略があってやったのならいいんですが戦略があったとは思えないし、国民の皆さんはよく言ったというのかもしれませんが、今の日本の状態が高市さんの台湾有事発言で、いい状態になっているかというと僕はそうは思わないです。言ってやったというすっきり感があるのかもしれないけど政治的にいい状態ではないと僕は思います」と語った。