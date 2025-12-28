ちとせよしのの等身大抱き枕カバーが、「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で2026年1月6日（火）までの期間限定で再販売を実施中。本企画は、クリスマスシーズンから年末年始にかけて実施される復刻販売となっており、同商品を購入できる機会は今回が最後となる。

ちとせよしの

「等身大抱き枕カバー」は、ちとせよしのの水着グラビア写真が両面にデザインされており、正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめる。やわらかく、もっちりとした最高級の生地を使用しており、ギュッと抱きしめれば、そのやわらかい肌触りに癒やされること間違いなし。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方もできる。商品は水着の衣装違いで3種類が用意されており、直筆サイン入り商品も販売される。

ちとせよしの等身大抱き枕カバー【A】

ちとせよしの等身大抱き枕カバー【B】

ちとせよしの等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

ちとせよしの等身大抱き枕カバー（A・B・C 3種類）

定価：各1万4,500円（税込）

サイズ：たて約160センチ×よこ50センチ

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

＜PROFILE＞

ちとせ・よしの

2000年1月8日生まれ。佐賀県出身。A型。T158・B95/W65/H98

趣味：夢占い、キックボクシング

特技：絵を描くこと、大食い

