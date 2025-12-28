2026年1月3日(土)深夜24時45分！「ゴッドタン 芸人マジ歌選手権」マジ歌シンガーたちが渾身のパフォーマンスを披露！初登場の中丸雄一は審査員に！

テレ東では2026年1月3日(土)深夜24時45分から「ゴッドタン 芸人マジ歌選手権」を放送します。深夜のお笑い番組としては異例の2026年で20年目に突入する「ゴッドタン」。毎年恒例「芸人マジ歌選手権」も今回で23回目を迎えます。今をときめく人気芸人がオリジナルソングを引っ提げて登場します！

今回もお馴染みのマジ歌シンガー、日村勇紀(バナナマン)、角田晃広(東京03)、バカリズム、後藤輝基(フットボールアワー)、秋山竜次(ロバート)、劇団ひとりに加え、期待の新星が登場する「スポットライト」のコーナーには、マユリカ、キンタロー。が初登場！そんな芸人たちを待ち受けるのは「ゴッドタン」初登場の中丸雄一をはじめ、超豪華な審査員たち。牛乳を口に含んだ審査員が最後まで噴き出さずに聴いていられればクリア！果たして歌いきることができるのか！？お楽しみに！

【MCコメント】

■矢作兼（おぎやはぎ）

今回は「ゴッドタン」初登場の中丸雄一さんも参加して、かなり身を削っていたのでどこまで使われるかわかりませんが、ぜひ注目してほしいですね。マジ歌シンガーでは角ちゃん（東京03）がパワーアップしてるし、「スポットライト」のキンタロー。は、ショーを見ているようで、プロのゲストが来た！って感じでしたね。U-NEXTで過去作も配信されているようなので、初めての方は「マジ歌の歴史」を遡ってみるのも面白いですし、昔から見てくれている方は振り返りながら見るのもいいかと思います。今回も皆さんの期待を裏切らないと思いますので楽しみにしていてください。

■小木博明（おぎやはぎ）

トップバッターの日村さんは前回を超えたクオリティで、曲もダンスも内容も最高でした。毎年、日村さんで一気に盛り上がりますね。ぜひチェックしてみてください。

【プロデューサーコメント】

■佐久間宣行

今年もマジ歌の季節がやってきました。もはやMCクラスの芸人たちが、長い時間をかけて曲を作り何度もリハをし緊張しながら、一発勝負のこの舞台にあがります。毎回ゲラゲラ笑いながら感動するのですが、今年は過去最高に難しい挑戦がたくさん出てきます。エグいです。ネタバレ無しでみてほしいのでこれ以上は触れませんが、ぜひ御覧ください！

≪番組概要≫

【タイトル】 「ゴッドタン 芸人マジ歌選手権」

【放送日時】 2026年1月3日(土)深夜24時45分～2時15分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【MC】 おぎやはぎ、松丸友紀

【審査員】 設楽統（バナナマン）、飯塚悟志（東京03）、豊本明長（東京03）、橋本直（銀シャリ）、中丸雄一、松村沙友理

【マジ歌シンガー】 日村勇紀（バナナマン）、角田晃広（東京03）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）、秋山竜次（ロバート）、マユリカ、キンタロー。、劇団ひとり

