『ゴッドタン 芸人マジ歌選手権』26年1.3放送 中丸雄一が審査員として初登場
2026年1月3日24時45分よりテレビ東京系にて『ゴッドタン 芸人マジ歌選手権』を放送。マジ歌シンガーたちが渾身のパフォーマンスを披露。『ゴッドタン』初登場の中丸雄一は審査員を務める。
【写真】中丸雄一、バナナマン・設楽統、松村沙友理らが審査員に！
深夜のお笑い番組としては異例の2026年で20年目に突入する『ゴッドタン』。毎年恒例「芸人マジ歌選手権」も今回で23回目を迎える。
今回もおなじみのマジ歌シンガー、日村勇紀（バナナマン）、角田晃広（東京03）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）、秋山竜次（ロバート）、劇団ひとりに加え、期待の新星が登場する「スポットライト」のコーナーには、マユリカ、キンタロー。が初登場。
そんな芸人たちを待ち受けるのは『ゴッドタン』初登場の中丸雄一をはじめとする審査員たち。牛乳を口に含んだ審査員が最後まで噴き出さずに聴いていられればクリア。果たして歌いきることができるのか？
MCの矢作兼（おぎやはぎ）は「今回は『ゴッドタン』初登場の中丸雄一さんも参加して、かなり身を削っていたのでどこまで使われるかわかりませんが、ぜひ注目してほしいですね。マジ歌シンガーでは角ちゃん（東京03）がパワーアップしてるし、『スポットライト』のキンタロー。は、ショーを見ているようで、プロのゲストが来た！って感じでしたね」と」と見どころを語る。
さらに「U‐NEXTで過去作も配信されているようなので、初めての方は『マジ歌の歴史』を遡ってみるのも面白いですし、昔から見てくれている方は振り返りながら見るのもいいかと思います。今回も皆さんの期待を裏切らないと思いますので楽しみにしていてください」とメッセージをおくった。
小木博明（おぎやはぎ）は「トップバッターの日村さんは前回を超えたクオリティで、曲もダンスも内容も最高でした。毎年、日村さんで一気に盛り上がりますね。ぜひチェックしてみてください」とコメントしている。
プロデューサーの佐久間宣行は「今年もマジ歌の季節がやってきました。もはやMCクラスの芸人たちが、長い時間をかけて曲を作り何度もリハをし緊張しながら、一発勝負のこの舞台にあがります。毎回ゲラゲラ笑いながら感動するのですが、今年は過去最高に難しい挑戦がたくさん出てきます。エグいです。ネタバレ無しでみてほしいのでこれ以上は触れませんが、ぜひ御覧ください！」としている。
