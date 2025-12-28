Ê¡»³²í¼£¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÌ´¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡ª
¡¡12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿19»þ20Ê¬¡Ë¤Ë¡¢Ê¡»³²í¼£¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖÌÚÀ± feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£56ºÐ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ê¡»³²í¼£¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ê¡»³²í¼£¡ÖÌÚÀ± feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¡£º£²ó¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¦2¿Í¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î¶¦±é¡£ºî»ì¤Ï°ðÍÕ¡¢ºî¶Ê¤ÏÊ¡»³¤¬¼ê¤¬¤±¡¢º£¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿±é½Ð¤Ç¡ØºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢°ðÍÕ¤Ï¡Öº£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò NHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»³²í¼£56ºÐ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ê¡»³²í¼£¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ê¡»³²í¼£¡ÖÌÚÀ± feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¡£º£²ó¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿±é½Ð¤Ç¡ØºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢°ðÍÕ¤Ï¡Öº£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò NHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£