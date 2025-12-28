KUROMI¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤äºî»ìºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤ò2026Ç¯1·î¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯10·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KUROMI¤¬¡¢¡È¥¯¥í¥ß¥Õ¥¡¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤äºî»ìºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡Ölove me, love me now¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÔ¶Ê¤ÏDECO*27¤ÎÊÔ¶Ê¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëRockwell¤¬Ã´Åö¡£¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä¤¬½ñ¤¤¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¥¨¥Ã¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
KUROMI¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë½é¤ÎÅìÌ¾ºåZepp¥Ä¥¢¡¼¡ãKUROMI ÅìÌ¾ºåZepp TOUR 2026¡ØKUROMI IN MY HEAD¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³Æ¸ø±é¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ölove me, love me now¡×
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ºî»ìºî¶Ê¡§¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä(¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó)
ÊÔ¶Ê¡§Rockwell
¡¡
¢£¡ãKUROMI ÅìÌ¾ºåZepp TOUR 2026¡ÖKUROMI IN MY HEAD¡×¡ä
1·î18Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Namba
¡¡Guest¡§NOMELON NOLEMON / PEOPLE 1
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Zepp Nagoya
¡¡Guest¡§Daoko / ¹ì¤Ï¤¸¤á
1·î31Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Diver City
¡¡Guest¡§¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é / ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó
¡¡
