¥Æ¥ìÄ«¿·¿Í¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÀ¨¤¯åºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¡Äº´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¥¢¥Ê¤¬°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îº´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£·Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï°áÁõ¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£½µ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡ÖÍè½µ¡Ê·î¡Ë¡Ê²Ð¡Ë¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡£²£°£²£µÇ¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È£²£°£²£µÇ¯¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ãÍÕ¤µ¤ó¡¢º£½µ¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËè²ó¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¼ãÍÕ¤µ¤óÀ¨¤¯åºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£