¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1946¡Ö³Ú´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ú¸æÃã¥Î¿å³Ú´ï²°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û¡Ê´ØÅì¡¡¤¯¤ë¤¯¤ë¤ß¡¡50Âå¡Ë
¹±Îã¤Î³Ú´ï²°½ä¤ê¡£Îã¤ÎÉÂ¤òÄÃ¤á¤ë¤Ù¤¯¤È±¾¤¦¤«¥¬¥¹È´¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±Ø¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥¢¥³¥®Å¹¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¤è¤¯Í·¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼ê¤Ë¤È¤ê¤ª²ñ·×¤·¼«Âð¤Ç¥¢¥³¥®¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¸«¤Ä¤á¡ª¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í?¤È»×¤¤ÍâÆü¤â¸æÃã¥Î¿å¤Ø¡£Æ±¤¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÇã¤¤Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¡¼¡Ê¤Î¤Ä¤â¤ê¡Ë¤òºîÀ®¡£
²æ¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤½ÐÍè¤È´¶¿´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹¤ÏÈ´¤±¤¿¤Î¤«¤·¤é¡£
¡Ö¥¬¥¹¤ÏÈ´¤±¤¿¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¡¼¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Äºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤à¤·¤í¿·¤¿¤Ê¥¬¥¹¤¬½¼Å¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±äÄ¹¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥¿¥¦¥§¥¤¤¢¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ú¥°¤ò4¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤Î¥¦¥¯¥ì¥ì¤¢¤¿¤ê¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍ¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ì¶¸¤Êµý³Ú¡£ÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤ºÇúÁö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
