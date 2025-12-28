SUPER BEAVER、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026 アスリート応援ソング「生きがい」のリリックビデオ公開
SUPER BEAVERが、新曲「生きがい」のリリックビデオを公開した。
本楽曲は、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に向けたアスリート応援ソング。大一番に向かうアスリートの想いに触れることができる歌詞と、試合に挑む選手と支えてきた全ての人にチカラを届けることのできるメロディーで、アスリートはもちろん、目標に向かって進み続ける全ての人を後押しする楽曲になっているという。
今回公開されたリリックビデオでは、歌詞の一つひとつに込められた想いが映像と共により鮮明に伝わる仕上がりになっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
■「生きがい」
配信：https://superbeaver.lnk.to/Ikigai
◆フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』
放送日時：2026年2月6日（金）開幕
▼スペシャルパートナー
SUPER BEAVER
フジテレビ系2026アスリート応援ソング 『生きがい』
作詞・作曲：柳沢 亮太
▼出演
スペシャルキャスター：石川佳純
キャスター：佐久間みなみ、今湊敬樹、大川立樹 （フジテレビアナウンサー）
▼フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』 放送日時（日本時間）
※放送時間は変更の場合あり
2月5日（木）27時−翌朝６時15分 スノーボード男子ビッグエア予選
2月9日（月）26時30分−翌朝５時40分 スキージャンプ男子ノーマルヒル決勝
2月10日（火）18時−23時10分
ショートトラック女子５００ｍ予選・男子１０００ｍ予選・混合リレー準々決勝〜決勝
アイスホッケー女子予選 日本×スウェーデン
2月11日（水） ８時−10時 ハイライト
2月15日（日）27時−翌朝７時10分 フィギュアスケート ペアＳＰ
2月17日（火）20時−23時05分 スノーボード女子スロープスタイル決勝
▼番組公式HP
https://www.fujitv.co.jp/MilanoCortina2026/
◾️「燦然」（読み：さんぜん）
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌
◆『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
2026年2月13日（金）全国公開
▼STAFF
原作/スーパーアドバイザーゴリラ:空知英秋
監督:安藤尚也
監修:藤田陽一
脚本:岸本 卓
キャラクターデザイン／総作画監督:竹内進二
デザインワークス:中村ユミ
色彩設計:歌川律子
美術監督:和田千帆
CG 監督:谷口顕也
撮影監督:五明真利
編集:白石あかね
音響監督:⾧崎行男
音楽:Audio Highs
主題歌:SUPER BEAVER「燦然」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
アニメーション制作:BN Pictures
配給:ワーナー・ブラザース映画
▼CAST
坂田銀時:杉田智和
志村新八:阪口大助
神楽:釘宮理恵
月詠:甲斐田裕子
晴太:三瓶由布子
日輪:井上喜久子
鳳仙:銀河万丈
神威:日野 聡
阿伏兎:大塚芳忠
桂 小太郎:石田 彰
近藤 勲:千葉進歩
土方十四郎:中井和哉
沖田総悟:鈴村健一
山崎 退:太田哲治
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』映画公式サイト：shin-gintamamovie.jp
アニメ『銀魂』公式サイト：https://anime-gintama.com/
『3年Z組銀八先生』公式サイト：https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
アニメ『銀魂』公式X：@gintamamovie（https://x.com/gintamamovie）
映画ハッシュタグ：#新劇場版銀魂 #新銀魂大炎上祭
YouTube「銀魂チャンネル」：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
コピーライト：©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞
2026年8月1日（土）、2日（日）
【大阪】 京セラドーム大阪
OPEN / START 15:00 / 17:00
GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]
http://www.greens-corp.co.jp
2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）
【東京】 東京ドーム
OPEN / START 16:00 / 18:00
DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com
▼チケット代
指定席 \13,200
車椅子席 \13,200
スタンド後方席 \11,000
◾️『Acoustic Album 1』
2025年12月3日（水）リリース
予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1
◆「人として (AA1)」先行配信中
配信：https://superbeaver.lnk.to/Hitotoshite_AA1
◆初回生産限定盤A (CD+BD)】SRCL-13453〜13454 \8,800（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
1.人として
2.ひたむき
3.正攻法
4.秘密
5.グラデーション
6.mob
7.美しい日
8.値千金
9.名前を呼ぶよ
10.予感
11.Q&A
12.切望
13.それでも世界が目を覚ますのなら
14.アイラヴユー
[Blu-ray]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
01.ひたむき
02.グラデーション
03.秘密
04.正攻法
05.Q&A
06.切望
07.値千金
08.予感
09.美しい日
10.アイラヴユー
11.涙の正体
12.それでも世界が目を覚ますのなら
13.名前を呼ぶよ
◆初回生産限定盤B (CD+DVD) SRCL-13455〜13456 \8,250（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[CD] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、通常盤と同内容）
[DVD]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
（初回生産限定盤Aと同内容）
◆通常盤(初回仕様)（CD）SRCL-13457 \3,630（税込）
・初回仕様：内容未定
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、Bと同内容）
◆対象店舗／特典内容
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルスクエア缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
・Amazon.co.jp … メガジャケ
・楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング … オリジナルマルチショルダーバッグ
・official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典 … オリジナル布ポスター
・Sony Music Shop … オリジナルマグネット
・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナルポストカード
◆「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典
official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員様がSony Music Shopの対象カートにて、『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいた方へ、先着で「オリジナル布ポスター」を差し上げます！
※本特典付き商品は「SUPER BEAVER 友の会」会員の方だけがご注文いただけます。
※「SUPER BEAVER 友の会」会員の方は下記サイトからログインの上、本商品をご注文ください。
※本商品には「オリジナル布ポスター」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。
※Sony Music Shop内の「オリジナル布ポスター」付きカート以外で『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいても、「オリジナル布ポスター」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。
※「オリジナル布ポスター」は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
▼「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典「オリジナル布ポスター」付きCDの予約
https://sp.super-beaver.com/news/detail/100524
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER × OIOI POP UP STORE TOUR
【東京】渋谷モディ 1F 2025年11月21日（金）〜11月30日（日）
【愛知】セントラルパーク地下街(名古屋) 2025年12月20日（土）〜12月28日（日）
【大阪】なんばマルイ5F 2026年1月16日（金）〜1月25日（日）
【福岡】博多マルイ 7F 2026年2月6日（金）〜2月15日（日）
【宮城】仙台駅前イービーンズ 3F 2026年3月7日（土）〜3月15日（日）
▼詳細
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
▼マルイウェブチャネル
https://voi.0101.co.jp/voi/
▼丸井
https://www.0101.co.jp
◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞
2026年
1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館
1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜
2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ
2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館
3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる
3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール
関連リンク
◆SUPER BEAVER オフィシャルサイト
◆SUPER BEAVER 20周年特設サイト
◆SUPER BEAVER オフィシャルX
◆SUPER BEAVER オフィシャルInstagram
◆SUPER BEAVER オフィシャルTikTok