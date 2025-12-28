友成空の楽曲「咆哮」とTVアニメ『キングダム』がコラボレーションしたスペシャル映像が公開された。

TVアニメ「キングダム」第6シリーズエンディングテーマである「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲だ。

このたび公開されたスペシャル映像では、アニメ『キングダム』本編の名場面を通して、楽曲の世界観とキャラクターたちの心情が共鳴した作品となっている。キングダムを想起させる仕掛けが施された”歌詞”にも注目しつつ楽しんでいただきたい。

■TVアニメ『キングダム』第6シリーズ

2025年10月よりNHK総合にて好評放送中 【X】 @kingdom_animePR

【TikTok】 @kingdom_animepr

【公式サイト】 https://kingdom-anime.com

【アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w ©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

◾️1stアルバム『文明開化 - East West』

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest ▼収録内容

1.ACTOR

2.ウィスキー、ロックでひとつ。

3.睨めっ娘

4.アリババ

5.咆哮

6.鬼ノ宴

7.ベッドルーム

8.East West

9.ベルガモット

10.メトロ・ブルー

11.コーヒー - Album Ver.

12.月のカーニバル

13.宵祭り

14.white out