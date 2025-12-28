TVアニメ『キングダム』×友成空「咆哮」スペシャル映像が公開
友成空の楽曲「咆哮」とTVアニメ『キングダム』がコラボレーションしたスペシャル映像が公開された。
TVアニメ「キングダム」第6シリーズエンディングテーマである「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲だ。
このたび公開されたスペシャル映像では、アニメ『キングダム』本編の名場面を通して、楽曲の世界観とキャラクターたちの心情が共鳴した作品となっている。キングダムを想起させる仕掛けが施された”歌詞”にも注目しつつ楽しんでいただきたい。
■デジタルシングル「咆哮」
2025年10月19日(日)配信スタート
https://tomonarisora.lnk.to/hoko
■TVアニメ『キングダム』第6シリーズ
2025年10月よりNHK総合にて好評放送中
【X】 @kingdom_animePR
【TikTok】 @kingdom_animepr
【公式サイト】 https://kingdom-anime.com
【アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w
©原泰久／集英社・キングダム製作委員会
◾️1stアルバム『文明開化 - East West』
2025年11月12日（水）リリース
配信：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest
▼収録内容
1.ACTOR
2.ウィスキー、ロックでひとつ。
3.睨めっ娘
4.アリババ
5.咆哮
6.鬼ノ宴
7.ベッドルーム
8.East West
9.ベルガモット
10.メトロ・ブルー
11.コーヒー - Album Ver.
12.月のカーニバル
13.宵祭り
14.white out
