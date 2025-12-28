U-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤À¡×¡¡¥¢¥¸¥¢À©ÇÆÁÀ¤¦23¿Í¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁá¤¯»î¹ç¸«¤¿¤¤¡×
1·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12·î28Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê1·î6Æü?24Æü¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃæÅì¤ÎÃÏ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸B¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î7Æü¤Ë¥·¥ê¥¢¡¢10Æü¤ËUAE¡¢13Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°²ó2024Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ò²¼¤·2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÁÈ¤«¤éÍ£°ìFWÆ»ÏÆË¡ÊSK¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë¤¬»²Àï¡£¹ñÆâ¤«¤é¤ÏDF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢DF¿¹ÁÔ°ìÏº¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢GKßÀ粼ÃÎ¹¯¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¡¢FWµ×ÊÆÍÚÂÀ¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥± ¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤ÈÂç³ØÀ¸¤«¤é9¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤À¤Ê¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¥³¥ì¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡×¡ÖÁá¤¯»î¹ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë