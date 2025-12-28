¡Ú¥³¥é¥à¡Û²µÌ¦Ç¯¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éºÆ¤ÓÆüËÜ¤ò¹Í¤¨¤ë¡á´Ú¹ñ¡Ê2¡Ë
¤½¤Î¤³¤í´ÚÆü´Ø·¸¤¬¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤ÈÅì³¤¤ÎÌäÂê¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¤È½Å¤Ê¤êº£¸åÀéÇ¯¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ´ÚÆüÌäÂê¤ÏÃÎËÅ¤È¡ÖÊÙ¶¯¡×¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤¸ÆµÛ¤È¡Ö°ìÄê¤Î¤¢¤¤é¤á¡×¤¬É¬Í×¤À¡£»ä¤¬ÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤È²ñ¤Ã¤ÆÆÈÅçÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆÈÅç¤¬´Ú¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤âÃÝÅç¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤¬ÈáÊ°ØÍ³´¤Ç·ì½ñ¤ò½ñ¤¯´Ö¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï»ä¤ÎÏÀÍý¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¾Úµò¤È¤·¤ÆïÜ±Ëßå¡Ê¥ß¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ËÁ´¸¢Âç»È¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥Ë¥³¥é¥¤2À¤¤ÎÂ×´§¼°¤Ë»²²Ã¤·¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤«¤éÁ¥¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÆÈÅç¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Î¾¾Åç¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¡Ê¡Ö³¤Å·½©ÈÁ¡×1905Ç¯10·î17ÆüÉÕ¡Ë¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤Ë¤Ï¿´¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í´Ö¤¬Æ¬¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í´Ö¤Ë¾¡¤Ã¤¿»öÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤À¤ì¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤âÊ°ÅÜ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê°ÅÜ¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¿Í¤¬Éé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤¤Î¾ï¤À¡£ÅìÂ¦¤Î³¤¤ÎÌ¾Á°¤¬Åì³¤¤È¤¤¤¦¤¬ÆüËÜ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÀ¾³¤¤Ê¤Î¤Ë¤·¤¤ê¤ËÅì³¤¤È¤«Ä«Á¯³¤¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤Î¤Ï¹çÍýÅªÂÅ¶¨°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï²«³¤¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ËÆî¥·¥Ê³¤¡¢Åì¥·¥Ê³¤¡¢Ãæ¹ñ³¤¡¢²«³¤¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃæ¹ñ³¤¤È¸Æ¤Ö¡£Åì³¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï²«³¤¡ÊÀ¾³¤¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼ÄÀÌÛ¤¹¤ë¤Î¤«¡£Åì³¤¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»´»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¾³¤¤ò²«³¤¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¤«¤éÅì³¤¤òÀÄ³¤¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ç´ÚÆü´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤È²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÀÍý¤¬ÅÚÃåÏÁÕä¤òÃµ¤·¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¤ê¤òÁö¤ë¼«¾Î°¦¹ñ¼çµÁ¼Ô¤Î¹¶·â¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÍÆ°×¤Ç´í¸±¤Ë¼«¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤«¤ò»ä¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ï¤À¤ì¤«¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÎò»Ë³Ø¶µ¼ø¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅöÂå¤ÎÃÎ¼±¿Í¤ÏÌ±½°¤ÎÇòÆâ¾ã¤ò½üµî¤¹¤ë´ã²Ê°å¤Ë¤Ê¤ê¤½¤Î»þÂå¤Î¸í¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤òÀµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Î´Ú¹ñ¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤ì¤ÐÌ±½°¼çµÁ¤Ë¤ª¤¸¤±¤Å¤¤¤¿ÃÎ¼±¿Í¤ÏÄÀÌÛ¤·¡¢¸µÏ·¤¬¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¡¢ºä¤ò¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤¯¼«Æ°¼Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ÎË½Áö¤¹¤ë¿ÊÊâ¼çµÁ¤Î¸å¤Ë¶á´ó¤ëÎò»Ë¤ÎÈ¿Æ°¤¬¤â¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¡£Îò»Ë¤Ï»þ·×¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¿½Ê¡Îµ¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ü¥¯¥ê¥ç¥ó¡Ë¡¿¸µ·ú¹ñÂç³ØÀÙºÂ¶µ¼ø