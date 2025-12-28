¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÇÐÍ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¡¡20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¸ø±é¤ËÊúÉé
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¤¬27Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ïº£²ó¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¤¿¤Á¤¬³«±éÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥é¥¤¥Ö¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖZERO¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¤È¤¤¤¦¡È¥Ô¥ê¥ª¥É¡É¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î0ÈÖ¡ÊÉñÂæÃæ±û¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò»Ø¤¹ÈÖ¹æ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ê24¡Ë¤Ï¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÀèÇÚÊý¤¬ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¡£
¡¡ÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö2011Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤À¤±¤Ç1¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥â¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¤±¤¿¡£¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤¤¶Ê¤«¤é³Ú¤·¤¤¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£