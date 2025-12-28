¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡²ñ¸«¤Ë¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×ÅÐ¾ì¡¡ÇòÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö´èÄ¥¥ì¥ª¥ó¡ª¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×¤³¤ÈÉ¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Ç°´ê¤Î¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·ÉÍ¡£¡Öº£Ç¯¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Æ´¤ì¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¤Î¤»¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢´èÄ¥¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·ÉÍ¤ÏÇòÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤ò²Î¾§Í½Äê¡£¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤ÇÏÓ¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ë¡ÖWAKI WAKI ¥À¥ó¥¹¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤à¡£¡Ö¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë²²¤»¤º¤Ë¡ØWAKI WAKI ¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×¤ò2²óÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯1Ç¯¤â1000²ó°Ê¾å¤ÏÉ¨¥¹¥é¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë2²ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë·ä¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£