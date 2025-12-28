Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô
¡¡Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬±àÆâ¤ËÆ¨¤²¤À¤·±à¤ÏÍè±à¼Ô¤òÈòÆñÍ¶Æ³¤·¤ÆÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Æ¤ÆÊá³Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö
¡¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦9»þÈ¾¤Î³«±à¸å¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬±àÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ô°é°÷¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±à¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤ò2Æ¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1Æ¬¤¬ËÙ¤ÎÆâÂ¦¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤éÆ¨¤²¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¡¢±à¤Î¿¦°÷¤¬Íè±à¼Ô¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤ÈÆþ±à´õË¾¼Ô¤Îµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±à¤ÏÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Êá³Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë