¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ÐºÒ¡¢½÷À1¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡70Âå½÷À½¾¶È°÷¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡½ÉÇñµÒ4¿Í·Ú½ý
°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
27ÆüÌë¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö·úÊªÆâ¤«¤é¹õ±ì¤È±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1³¬¤«¤é½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï10¿Í¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃË½÷4¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À½¾¶È°÷¡Ê70Âå¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£