犬が『寒すぎる』と思っているときにみせるサイン５選

犬が「寒すぎる」と思っているときは、すぐに室内を温めて体温調節しやすいように環境を整えてあげましょう。ここでは、犬が「寒すぎる」と思っているときにみせるサインを紹介します。

1.身体を小さくギュッと丸める

犬は眠るとき、体を丸めて眠ることがよくありますが、寒さを感じているときは、普段以上にギュッと体を縮こまるように丸めます。

お腹から体温を逃さないよう隠すように体を丸め、寒すぎるときはさらに口元や鼻先を体に埋めるようにして、熱を逃さないように体勢を整えるのです。

2.小刻みにブルブルと震えている

人間も寒すぎるときは体が筋肉を動かして熱を発生させようとするため、勝手に体がブルブルと震えることがあります。犬も同じです。

犬も「寒すぎる」と感じているときは、小刻みに体がブルブルと震えるため、このサインが現れると飼い主も「もしかして寒いのかな？」と察しやすいでしょう。

3.元気がなく同じ場所から動こうとしない

寒すぎるときは、いつもは元気に動き回っている犬も元気がなくなり、同じ場所から動こうとせずにジッと静かに過ごすようになります。

体の熱を逃さないようにエネルギーを蓄えようとするため、遊んだり散歩に行ったりすることを嫌がるようになるのです。

4.飼い主に体を密着させてくる

寒くなってくると、飼い主に体を密着させたがる犬が増えます。飼い主に密着することで、飼い主の体温を感じて暖を取ろうとしているのでしょう。

体をピッタリくっつけてくるだけでなく、飼い主の上に乗ってくる犬もいます。強引にぐいぐいと体を密着させるときは、「すごく寒い」と感じているサインなので、ブランケットをかけてあげるなど寒さ対策を講じてあげてください。

5.水を飲もうとしない

犬は「寒すぎる」と感じると、水分補給量が大きく減ります。寒いので水を飲んで体を冷やしたくないという考えが働くのでしょう。普段より水を飲む量が明らかに減っているときは、室内環境を見直してください。

絶対知っておくべき間違った寒さ対策とは

犬が「寒すぎる」とサインを出しているときは、体を温めるために寒さ対策を講じる必要があります。しかし、間違った寒さ対策は、かえって脱水症状や火傷、軽い熱中症に陥ってしまうので危険です。

例えば、床に置くタイプのストーブは、周りに柵を設けなければ、近づきすぎて火傷を負う危険があります。また、こたつの中に長時間入ると熱中症や脱水症状に陥るケースも報告されているので、愛犬の安全を考えた寒さ対策を取り入れてください。

どのような寒さ対策を講じるべき？

室内で寒そうにしている場合は、エアコンの暖房機能を活用する方法が最も安全で効果的です。犬の適温は20～25℃と言われているので、この間にエアコンの設定温度を合わせましょう。

また、常に洋服を着せていると、皮膚が蒸れてしまいます。したがって、愛犬が自分で自由に使えるブランケットを与え、寒さを感じたら潜って体温調節できるように準備しておきましょう。

他にも、大きな窓があるお部屋は外の冷たい空気の影響を受けやすいので、断熱シートを貼るなど寒さ対策をしておくと部屋の暖かさを維持しやすくなります。

まとめ

いかがでしたか。犬が「寒すぎる」とサインを出しているときは、早めに寒さ対策を講じましょう。危険な寒さ対策は火傷や脱水症状などの原因になるので、愛犬にとって安全で快適な寒さ対策を取り入れてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)